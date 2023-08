Los misteriosos túneles de la capital. ¿Mito o realidad?

El entrevistado expuso que con la tecnología actual ya se hubiera descubierto. “Tegucigalpa ha tenido grandes inundaciones en 1906, 1932, 1974, 1998 y otras, y no se descubrieron canales o grutas que provocaron deslaves”, agregó.

Por su parte, el historiador Daniel Vásquez coincidió que no hay documentación que afirme la existencia de tales túneles en el centro de capital. “Yo no he encontrado un tan solo libro que me afirme eso, solamente chismes o información de tradición oral”.

En cuanto al supuesto túnel que conecta el Museo de Historia Militar con la Antigua Casa Presidencial, el experto refirió que lo que hay es una celda que se hizo durante la dictadura de Tiburcios Carías para meter los presos políticos.