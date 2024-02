Intervendrán las principales vías de la capital para tener mejor orden de movilidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar que gran parte del anillo periférico se encuentra en buen estado, conducir en la noche por esa vía, es casi como hacerlo a ciegas, esto se debe a la falta de señalización.

“Pasar por la zona de La Cañada hasta miedo da, ahí no se sabe porque carril debe ir, no hay alumbrando público y los carriles no están marcados, no tarda en ocurrir accidentes, porque son tres carriles y avanzamos por donde podemos”, expresó Antonio Martínez, conductor.