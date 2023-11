Avances en la Villa Solidaridad encienden flama de la esperanza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Si Dios nos sacó de ese cerro es por algo, confiamos en que la Alcaldía Municipal cumplirá su promesa y no nos abandonará”, son las palabras de Maritza Herrera, una de las personas que perdió su morada tras el desastre que devastó la colonia Guillén hace 14 meses.

En medio de las dificultades que implica el alquiler mensual —de cinco mil lempiras— que ahora paga desde que la casa que habitó por 31 años terminó en escombros, la dama de 61 años se aferra al Divino Creador, mientras en el kilómetro nueve de la carretera hacia Olancho los trabajos de la comuna ya dan forma a la futura Villa Solidaridad.

“A veces los mismos vecinos me cuestionan y preguntan ‘¿cuándo estarán las casas?’, les digo que al igual que ellos, no lo sé. Al alcalde Jorge Aldana le digo que no nos deje de la mano y nos recuerde, a los damnificados solo puedo decirles que también estoy sufriendo pero sé que la espera valdrá la pena”, manifestó Herrera, también representante de los damnificados que añoran las 180 casas del proyecto habitacional.