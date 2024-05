Autoridades tomarán medidas para accionar ante el aire contaminado

Ayer el Índice de Calidad del Aire (ICA) alcanzaba los 136 (perjudicial) y en un nivel 5, no saludable.

Con los datos que están recolectando las estaciones que se instalaron en febrero, los expertos podrán analizar la información y tomar acciones preventivas.

“Las estaciones fueron instaladas en el momento ideal, ya que nos permiten tomar acciones, si no las tuviéramos, no supiéramos el índice de calidad del aire en el que estamos, la población seguirá su vida con normalidad, y no estuvieran tomando las medidas”, agregó Flores.

La funcionaria es del criterio que se debe fortalecer la educación ambiental en el nivel primario y secundario de la educación.