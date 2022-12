Abuelitos piden a familiares que los visiten en las fiestas de fin de año

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Sí... que vengan a visitarnos, nuestros días son más alegres cuando hay visitas”, dijo la extrovertida y alegre Lucila Dalila Pérez, una de las cuarenta personas que residen en el asilo de ancianos del hospital San Felipe.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

La dulce abuela no esperó que el equipo de EL HERALDO iniciara la conversación para expresarnos la emoción que sentía de estar acompañada durante una visita al lugar que considera su hogar.

“Mira mis uñas, me encanta este color y me gusta cómo me peinan”, agregó con bastante serenidad la dulce abuela, pese a que tiene un diagnóstico de esquizofrenia y fue abandonada por su familia hace más de 30 años.