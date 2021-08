¿Cómo evitar incendios estructurales?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos años la capital es testigo de que una falla eléctrica puede terminar en un incendio de grandes proporciones y que en cuestión de segundos puede acabar con el esfuerzo de muchos capitalinos, ya que sus años de trabajo terminan en cenizas.



Para no ser sorprendidos por estos siniestros, EL HERALDO conversó con el portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Oscar Triminio, y recomienda a los ciudadanos una serie de consejos para evitar los incendios estructurales.

“El patrón de los incendios a nivel de país y especialmente en la capital son similares. En el transcurso del tiempo hemos identificado que uno de los mayores factores que producen los incendios estructurales es el mal uso de la electricidad”, aseguró.



Por tanto una de las principales recomendaciones es que se deben de realizar revisiones periódicas de las capacidades de carga dentro de las viviendas o establecimientos.

Detonadores de incendios

No hacer instalaciones sin la mano calificada dentro de la casa para evitar sobrecarga de capacidades eléctricas, ya que esto ocasiona un deterioro de los sistemas internos del cableado del hogar por recalentamientos.

Los tomacorrientes con interruptor no los recomiendan ya que no son insumos calificados por organizaciones internacionales de seguridad y prevención contra incendios porque en el transcurso del tiempo experimentan cortos circuitos continuos o daños de los mismos.

Un descuido durante la noche en la casa o en el establecimiento, si está sola puede provocar un corto circuito y al no estar presente una persona no se podrá controlar el aparato eléctrico ya que no podrán desconectar o apagar los interruptores.



Otra de las causas de los incendios es el hurto de la electricidad en instalaciones o bajadas clandestinas representan un riesgo.



El uso de regletas o tomacorrientes que generalmente adquieren a bajo costo en los comercios de la calle y sin ningún control de calidad, estos no tienen la capacidad que ofrecen, ya que presentan deterioros y recalentamientos, esto provoca los incendios.



También explicó que el uso de medios de climatización como aires acondicionados y ventiladores que por lo general trabajan a base de motores, estos al estar en uso continuo sin tener un tiempo de descanso recalienta las bobinas y por ende provocan los incendios.

Otras causas

También pueden haber problemas o causantes de incendios son las fugas de los cilindros de gas LP, ya que el periodo de los cilindros que están fuera de servicio y son reutilizables o su tiempo de vida expiró. Al igual mencionó que las mangueras y válvulas de las estufas que están totalmente deterioradas o dañadas pueden provocar fugas y al no ser controladas inician los siniestros.

No descartó que otro de los detonantes de los incendios sea que los niños manipulen el fuego.

¿Cómo prevenirlo?

La recomendación principal es realizar revisiones del sistema eléctrico dos veces al año, pero que sea contratación de obra calificada.



Al momento de comprar insumos de cables o tomacorrientes, recomiendan que sea en tiendas altamente calificadas.



Sobre el uso de medios de climatización de aire acondicionado y ventiladores utilizarla por cuatro horas continuas y apagarlos por una hora y media para que paulatinamente hagan un uso dosificado de estos aparatos.



Otro de los consejos es que al momento de comprar gas LP exijan un cilindro en buen estado y hacer mención de observar la condición de las mangueras y válvulas de la estufa de alimentación.

¿Qué hacer en un incendios?

Según el portavoz estos siniestros se producen por tres factores, uno es el material combustible, el calor y el aire o el oxígeno.



“Si usted aísla uno de estos elementos ya no habrá fuego. En el caso de una olla con fuego y aceite, lo que se tiene que hacer es poner sobre ella o taparla con una toalla totalmente mojada para evitar que el fuego continúe”.

En el caso que sea de carácter eléctrico cerciorarse de bajar los interruptores para evitar que el fuego continúe.



Sin embargo, lo más prudente es llamar al 911 ya que ellos de manera automática la transmiten a las instalaciones de los Bomberos.



Al momento de llamar se les solicita mantener la calma, brindar el nombre, dirección y número de teléfono correcto, ya que esto agilizará la llegada del cuerpo de rescate y así evitar un daño mayor.



También recomiendan evacuar el lugar a los menores de edad, personas con discapacidad o personas de la tercera edad fuera del área donde se presenta el incendio.



Si es un cilindro LP sentirán el característico olor de la fuga del gas, recomiendan desconectar el cilindro y luego colocarlo en un lugar ventilado, por ejemplo un patio, una terraza para que no haya concentración de gas dentro de la cocina y se evite una explosión por una chispa o fuente de calor.



Triminio explicó que la mayoría de los incendios estructurales de la capital se reportan en zonas residenciales y gran parte son casas a base de madera, las de ladrillo y concreto tienen menor incidencia.



El Cuerpo de Bombero registró hasta el lunes 2 de agosto 131 incendios estructurales en la capital, a la misma fecha pero del 2020 reportaron 129 siniestros, es decir que aumentó dos incidencias.





