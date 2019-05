Los vecinos de la Izaguirre piden el retiro de asfaltera

Tegucigalpa

Los potentes ruidos de la maquinaria han llenado de intranquilidad a decenas de habitantes en la colonia Izaguirre.

Y no solo es el bullicio, los pobladores están alarmados por la contaminación del humo que produce una fábrica de asfalto, instalada en la zona.

Los afectados aseguran que la capa de humo que genera penetra en al menos 600 viviendas, a las que se suman iglesias y centros educativos.

Salud en riesgo

Los vecinos molestos denunciaron a este rotativo que la empresa realiza trabajos en horas de la noche y madrugada. Ante esta situación, sus hijos deben dormir con mascarillas para evitar que se enfermen.

“Esta situación ha sido de años, nosotros que vivimos cerca de esta concretera somos los más afectados. Cuando realizan trabajos en horas de la noche, todo el humo se encierra en nuestras casas y no queda opción más que utilizar máscaras de protección”, relató doña Wendy Laínez, una madre de familia.

La afectada comentó que en los últimos años sus hijos se han enfermado con mayor frecuencia, debido a la contaminación que según ella considera viaja por el aire en la zona.

“Por las mañanas uno amanece con la garganta seca y tose mucho. Un vecino hace unos meses tuvo que llevar de emergencia a su niño, ya que se estaba ahogando, casi se le muere de no haber actuado de inmediato”, reveló otro residente.

El neumólogo Carlos Aguilar confirmó que la inhalación de partículas extrañas generadas por combustión o quema de materiales, que va desde la quema de leña hasta la fabricación de algunos productos industriales como el asfalto, puede originar irritación de la vía aérea.

“Eso significa que los bronquios se pueden inflamar y provocar dificultad para respirar, tos crónica y empeorar enfermedades pulmonares en pacientes que tienen bronquitis crónica o asma”, detalló.

En ese sentido, el galeno del Hospital del Tórax indicó que debe haber una supervisión de las autoridades, expertos y todas las instancias a fin de garantizar la salud de las personas que están en los alrededores de la industria.

Seis años de lucha

La angustia de los pobladores no es nueva. Desde el 2013, los afectados han venido realizando plantones y protestas con el fin de que la empresa retire la maquinaria.

“Muchas personas no se manifestaron, ya que temían que les hicieran algo, incluso a mí me llegaron amenazas a muerte. Ellos nos invadieron a nosotros, esta colonia no ha invadido a nadie, yo vivo aquí desde el 83, solo velamos por el futuro de nuestras generaciones”, expresó Julio, vecino del sector.

Además, informó que al menos 25 mil personas residen en la Izaguirre y se ven afectados por el humo que proviene de la maquinaria de asfalto. “Ellos dicen que lo preparan con materiales ecológicos, pero en realidad es con diésel”, denunció.

Los niños del kínder Yolanda Brito y de la Escuela Óscar A. Flores también sufren la inclemencia del humo cuando cubre los recintos de clases.

Piden dialogar

El gerente general del Consorcio Padehon Sierra, José Sierra, está dispuesto a sentarse con los vecinos para conocer su inquietudes.

“La planta tiene su filtros nuevos, ellos tal vez están incómodos por el olor, porque hay combustible. Nosotros no trabajamos de noche”, aclaró Sierra. En defensa a las denuncias de los vecinos señaló que no es con intimidaciones que se logra llegar a un consenso y acuerdos.

“Estoy dispuesto a recibirlos y que lleguemos a una solución, todos tenemos derecho al trabajo, aquí hay negocios que hacen sus ruidos”, sostuvo.

Ante la denuncia, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) realizará una inspección de campo para constatar licencia ambiental y verificar los niveles de contaminación que pudiese generar la industria