Comerciantes preparan ambiente navideño en el centro de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Parece que fue en un abrir y cerrar de ojos que los ciudadanos empezaron a sentir el ambiente navideño en la capital de Honduras.



Basta con pasar por un centro comercial para que los hondureños se den cuenta del ámbito que ya rodea a grandes y pequeños... Ahora imagínese pasar por el centro capitalino, los vendedores de este lugar no se quedan atrás y ya se preparan para "la mejor época del año" como muchos la llamarían.





Así de coloridos lucen los negocios en el centro de Tegucigalpa.







Luces de colores, esferas de distintas tonalidas y hasta gorritos de Santa Claus son tan solo algunos productos navideños que ya están a la vista de los catrachos.



No cabe duda que, para la mayoría de los comerciantes esta temporada es la oportunidad de ingresos, pues aprovechan para brindar ofertas y así llenar un poco sus bolsillos -quizá lo que no pudieron hacer en todo el año por diversas circunstancias-.



Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Empresarios de Comayagüela, Eliseo Castro informó a EL HERALDO que las ganancias en los mercados durante la época navideña aumentan en un 80% y que esta alza se experimenta en todo diciembre.



Las costumbres no se hacen esperar

Los tradicionales árboles de Navidad elaborados a base de ramas o "chiribiscas" como mayormente se les conoce, ya se observan en la zona de El Chimbo, en la salida de Tegucigalpa.



Los habitantes de ese sector ya tienen a la venta los famosos arbolitos cubiertos de pintura blanca o plateada.