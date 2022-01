¿Por qué los teléfonos BlackBerry dejaron de funcionar este 4 de enero?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-A partir de este martes 4 de enero los teléfonos BlackBerry dejarán de funcionar, así lo informaron los directivos de la marca.



Blackberry no continuará ejecutando soporte para sus dispositivos con BlackBerry 10, 7.1 OS y software anterior, de acuerdo con CNN.



Los más antiguos que no se ejecutan en el software de Android no usarán datos ni enviarán mensajes de texto, tampoco podrá acceder a Internet o hacer llamadas ni siquiera al 911.

LEA: WhatsApp: ¿cuáles son las nuevas funciones que llegan este 2022?



Esta medida medida marca el final de una era en la que los teléfonos, que tenían un pequeño teclado físico QWERTY, fueron pioneros en el correo electrónico push y el servicio de mensajería instantánea BBM.



Cabe recordar que el último sistema operativo se lanzó en 2013, cuando la mayoría de las personas se mudaron a dispositivos Android y Apple.



BlackBerry ha permanecido algo irrelevante culturalmente durante años.

ADEMÁS: El furor por el metaverso impulsa las compras inmobiliarias virtuales