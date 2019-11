Netflix dejará de funcionar en estos televisores a partir de diciembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Netflix, la empresa de streaming más famosa del mundo, anunció que a partir de diciembre de 2019 su servicio dejará de funcionar en varios televisores por "cuestiones técnicas".



Algunos dispositivos Sony, Samsung y Toshiba no serán compatibles con Netflix. En ese sentido, explicaron que los modelos de la marca Sony de los años 2009, 2010 y 2011 entran en el listado.



En el caso de Samsung, los afectados serán los lanzados en 2010 y 2011 que tengan una C o D justo después del tamaño de la pantalla.



Los dueños de estas marcas de televisores verán el mensaje: "Debido a limitaciones técnicas, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo después del 1 de diciembre de 2019".



Sin embargo, no todo está perdido. Existen varios trucos para que puedas seguir disfrutando del servicio sin tener que vender o regalar el televisor.



Algunas de las opciones es adquirir aparatos como el Apple TV, Chromecast, Roku o consolas como Xbox o Playstation. Solo deberás conectar estos aparatos a tus televisores y podrás seguir viendo tu serie o película favorita de Netflix.