Instagram ocultará las reacciones en las publicaciones

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Una gran cantidad de personas está obsesionada con la cantidad de "Me gusta" que sus publicaciones reciben en las redes sociales, tanto así, que esta condición está siendo considerada por los científicos como una adicción tan dañina como la que se puede generar por las drogas, el alcohol, el juego u otras actividades.



Sin embargo, los administradores de la red social Instagram están ideando la forma de disminuir el impacto que esto genera en la autoestima de las personas a través de una ingeniosa estrategia.

¿ En qué consiste la nueva decisión de Instagram?



Se trata de ocultar la visibilidad de los "Me gusta" para las personas que visitan el perfil de alguien más en esta red social.



Es decir, el dueño de la cuenta de sí podrá ver cuantas reacciones han tenido sus videos y fotografías, pero ya no deberá preocuparse porque las demás personas vean que su publicación no fue tan popular como ellos pensaban.

Los ejecutivos de Instagram dicen que no pretenden quitar completamente el botón de reacciones, sino que sólo permitirán habilitar la opción de ocultaras si el usuario así lo quiere.



"Cada me gusta se ha convertido en una prueba de aprobación social" dijo Adam Alter, un experto en psicología y mercadeo de la Universidad de Nueva York, quien además dijo sentirse optimista ante la decisión.

La medida ha sido habilitada para varios países y se prevé que se pueda ampliar si los usuarios responden positivamente al proyecto.