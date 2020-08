A meditar: ceda lugar a la calma ante el covid-19

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Cuántas veces se ha permitido detenerse a respirar mientras simplemente analiza con tranquilidad? Ojalá la respuesta haya sido positiva.



Desde que el coronavirus llegó, el mundo ya no es el mismo. Esta es una frase que más allá de causar sorpresa o turbación forma parte del vocabulario habitual en la nueva realidad; sin embargo, pocos conocen el hecho de que la meditación es una gran herramienta para guardar la calma frente a la crisis.



Y no se trata de evadir realidades, a este punto eso sería una utopía; el virus está aquí, vive con nosotros y se quedará por mucho tiempo más. Pero qué dice si en lugar de dejarse amedrentar por la situación encuentra un espacio para la reflexión y la catarsis. Por supuesto, sin salir de casa.



La meditación permite la relajación del cuerpo, pero más importante, de la mente. La intención principal es controlar los pensamientos y evitar las ideas negativas, llevando al ser humano a un estado de bienestar, lejos de la ansiedad, el estrés y las preocupaciones. Se logra controlando la respiración, pero se deben seguir algunos pasos esenciales:



Encontrar el lugar ideal

El lugar dónde meditar es importante para lograr una máxima concentración. Se puede ambientar con velas aromáticas, inciensos o música de relajación. Todos estos elementos son de elección personal, cada quien escoge sus propios rituales.



Vestir ropa cómoda

Debido a que esta práctica trata de llevar a un lugar de bienestar y comodidad, vestir de forma adecuada es fundamental. Ropa ligera, holgada, fresca y suave es lo más recomendado. Llevar zapatos es opcional, pero lo más usual es estar descalzo.



Lograr la postura

Algunas personas se sienten más cómodas en la meditación mientras están sentadas, otras cuando están acostadas. Sea cual sea la posición que adopte, la espalda debe estar recta, y brazos y hombros relajados.



Poner la mente en blanco

Concentrarse en la respiración manteniendo los ojos cerrados es como comienza la meditación. Inhale y exhale, escuche su respiración. Al principio surgen muchos pensamientos que son difíciles de parar, pero llegará el momento en que estos cedan. En las primeras veces quizá no logrará los resultados de relajación, es un proceso que lleva tiempo.



Agradecer

Este momento de conexión entre cuerpo y mente es ideal para agradecer lo que se es y lo que se tiene; solo piense en los privilegios que la vida le sigue permitiendo, sobre todo cuando el mundo entero pasa por una prueba tan dura.



La meditación es una técnica sencilla de lograr, pero requiere que sea un hábito y, como tal, debe acompañarse de disciplina. Escoger los mismos horarios y espacios funciona bien. Para iniciar, basta con dedicarle unos cinco minutos diarios, y luego aumentar el tiempo de manera progresiva hasta lograr un promedio de 25 a 30 minutos, que es lo usualmente recomendado para mejores resultados.



Ahora ya lo sabe, la próxima vez que los pensamientos negativos comiencen a invadir su mente, haga una pausa, tómese su tiempo y ¡respire!