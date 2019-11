Mujer, su higiene íntima es prioridad

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mantener una óptima salud general debería ser prioridad para todos, pero cuando de mujeres se trata la higiene íntima es un punto que ya no puede quedar al margen.



Según la doctora Mariela Medina, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital DIME, “esto se hace especialmente difícil para nosotras, dadas las innumerables tareas y responsabilidades que tenemos en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Por eso, llevar a cabo algunos cuidados a diario ayudará a mantener en estado óptimo nuestra salud física y mental”.



Pasos básicos

La especialista brindó algunos puntos centrales que se resumen en lo siguiente:



-La salud de la mujer está estrechamente relacionada con su higiene íntima. Por ello se aconseja usar para el aseo de genitales un jabón (líquido o espuma) con pH adecuado y sin parabenos, idealmente que sea recomendado por su médico; no utilizar esponjas ni nada similar en esa zona.



-En lo relativo a la ropa interior se sugiere que sea de algodón, cambiarla siempre que esté húmeda y evitar las prendas excesivamente ajustadas, pues favorecen la sudoración de la zona íntima, lo que puede llegar a producir infecciones.



-Otro punto importante es cuidar la alimentación y para ello es preciso comer frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos y cereales integrales, consumir altos contenidos de antioxidantes que previenen el envejecimiento de los órganos y enfermedades como el cáncer.



-Mantenerse hidratada es fundamental, tomando al menos ocho vasos de agua al día. Asimismo, hay que ingerir menos de cinco gramos de sal diarios; limitar el consumo de azúcares a menos del 10% de la ingesta calórica total; la ingesta de grasa al 30% de las calorías diarias y optar por grasas no saturadas.



-Permanecer activa y practicar ejercicio físico moderado durante al menos 30 minutos al día, tres o cuatro veces por semana. Hay que incluir en la rutina 15 minutos de pesas y 15 minutos de cardio, esto promoverá la liberación de hormonas de la felicidad, que ayudarán a mantenerse libre de estrés y ansiedad, por lo tanto más sana.



Agregados importantes

Medina informó que usualmente no es necesario usar jabones, cremas ni utensilios especiales para el aseo de la zona íntima (solo si es recomendado por su médico) debido a que al alterar el pH vaginal por el uso incorrecto de los mismos se corre el riesgo de desencadenar infecciones vaginales recurrentes o de difícil manejo.



Para finalizar se recomienda una visita de revisión anual a su ginecólogo, incluso si no tiene ninguna molestia. Esta incluirá algunos exámenes de rutina que se practicarán de acuerdo a la necesidad de cada mujer, sin embargo, debería incluir revisión de mamas, evaluación ginecológica y realización de ultrasonido pélvico.



Y por último, la experta apuntó que se debe cuidar mucho el comportamiento sexual, porque a mayor número de parejas sexuales hay más posibilidad de contraer infecciones graves (como el VPH y sida).



“Si existe alguna molestia o duda de su parte ante la aparición de algún signo o síntoma que no es usual en su cuerpo, acuda a consulta para salir de dudas y tome las medidas necesarias de manera oportuna en caso de que se requieran”, finalizó.