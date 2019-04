Mascotas: ¿Comida balanceada o comida fresca? 

DETROIT, ESTADOS UNIDOS.- ¿Comida balanceada para Blackie? La nueva onda es darle a las mascotas pollo trozado con batatas y espinaca.



Los dueños de mascotas están dándoles a sus animales cada vez más comida fresca.



Algunos ordenan porciones de carne y verduras o carne congelada online. Otros la compran en los supermercados.



Pronto Petco, una de las tiendas de animales más grandes de Estados Unidos, abrirá una cocina en su sede central de Nueva York en la que espera preparar casi mil kilos (2000 libras) de carne diarias.



Se dice que la comida fresca conserva los nutrientes mejor que la enlatada o la comida seca, reproduce las dietas ancestrales y mejora la salud de la mascota.



“Así como la gente se muestra ahora escéptica de la comida procesada para los humanos, también se muestra crítica de la comida para animales”, expresó Amy Zalneraitis, socia de We Feed Raw, un servicio del estado de Maine que ofrece planes alimenticios para mascotas a base de comida cruda. “Nos preguntamos: ¿Cómo algo que dura un año puede ser mejor que la comida natural, fresca?”.

Algunos veterinarios cuestionan esta moda. Dicen que hay empresas productoras de comida para animales que llevan décadas investigando el tema y que, por el contrario, no está claro hasta qué punto la comida fresca es buena para los animales.



“Hay que tomar en cuenta muchos nutrientes, de distintas clases”, expresó la doctora Lindsey Bullen, del Hospital de Especialistas en Veterinaria de las Carolinas. “Si tienen demasiado o muy poco (de algún nutriente), o no tienen las proporciones indicadas, pueden causar problemas importantes a un animal, que el dueño tal vez no perciba por meses o años”.



Bullen dice que aproximadamente el 20% de sus clientes dan a sus animales comida fresca. Ella les pregunta siempre qué les dan exactamente para asegurarse de que tienen todo lo necesario. Hay suplementos que pueden ayudar a compensar cualquier déficit en la dieta.



Deb Colgan tuvo sus dudas cuando vio que su marido le daba carne cruda a sus dos ovejeros alemanes hace siete años. Pero después de investigar los beneficios, empezó a comprar ella misma carne cruda con huesos.

Asesorada por una veterinaria, agrega suplementos como vitamina E, aceite de salmón, probióticos y un complejo vitamínico.



“Se los veía muy saludables y creemos que es por lo que comen”, expresó Colgan, cuyos perros ya murieron. Pero tiene otros dos a los que les da la misma dieta.