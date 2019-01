Estilo chic con prendas de felpa

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Las prendas de telas gruesas serán buenas compañeras durante los fríos climas.



Una de las mejores propuestas son los suéteres de felpa o de peluche. La textura no sólo brinda el calor necesario para diciembre, también son una tendencia fuerte en estas fiestas.



Estas telas han logrado crear un estilo muy propio de los sesentas que se ha convertido de igual manera en una moda fuerte estos últimos meses.



Detalles

Estas piezas logran verse muy bien no sólo con jeans, faldas, jumpsuits e incluso vestidos.

Contrario a la opinión de muchas personas se vale experimentar con las texturas, largos y estilos.



Por ser telas pesadas, el balance visual que producen es bastante interesante y llama la atención de manera natural sin mucho esfuerzo.



Cabe destacar que es necesario aprender a medir las capas, ya que utilizar muchas se verá cargada y nada a la moda.



Un consejo importante es tratar de comprar piezas con colores oscuros, estos tienden a durar más sin necesidad de lavarlos, por lo que la textura del pelaje de la prenda durará más.



Si desea tener colores claros en estas piezas sea más cuidadosa con la misma.

A la hora de lavar las piezas es recomendable darles vueltas para que las telas afelpadas no pierdan su contextura y las de “peluche” mantengan la delicadeza de su pelaje.



Estas prendas están disponibles en varias tiendas de ropa a nivel nacional.