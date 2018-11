Consiga nude lips perfectos

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Los colores nude son una fuerte tendencia en los últimos años y se han convertido en un look diario para muchas mujeres gracias a la sencillez para conseguirlo y la delicadeza del resultado con el maquillaje completo, además combinan con cualquier atuendo sin importar la época del año.



La clave para conseguir el nude lip perfecto es determinar el color ideal para su tono de piel.

Los pigmentos nude vienen en diferentes tonos que permiten crear la ilusión de labios más llenos si son utilizados correctamente.



¿Cómo delinear?

Uno de los principios básicos para conseguir labios perfectos en el maquillaje es colocar un poco de polvos en los labios, esto permite que a la hora de pintarlos el color se mantenga por más tiempo y no se corra.



Para un buen resultado los maquillistas profesionales recomiendan un delineador labial, con él debe marcar la línea de los labios justo en el arco de Cupido (la “V” que se forma en el centro del labio superior), luego marque el centro de su labio inferior con una línea siempre con el delineador.





Una vez terminado el proceso de delineado, busque su labial o brillo y pinte de manera normal sus labios, para sellar el look no dude en repasar los bordes con un poco de base o polvos.



Recuerde que este estilo se ve muy bien con cualquier tipo de maquillaje en los ojos o mejillas y es una manera acertada de mantener una apariencia natural y sin esfuerzo. Este look es de igual forma ideal con cualquier outfit.



Exfoliación

Recuerde exfoliar sus labios de manera natural.

Una de las mejores formas de exfoliar es utilizar un poco de miel con azúcar para retirar toda la piel muerta, utilice sus dedos masajeando el contorno de los labios y repita el proceso una vez por semana.