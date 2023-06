Consternación y dolor en velatorio de las tres jóvenes asesinadas en Cedros

En este doloroso momento, la familia Pineda Moncada recibió el apoyo de vecinos, amigos y compañeros de colegio de Naomi, quienes abrazaban a los afligidos familiares en muestra de solidaridad.

Tanto dentro como fuera de la casa donde residía Naomi, las personas presentes seguían profundamente consternadas por el impactante triple asesinato en Cedros.

Incluso sus familiares manifestaron su desconcierto ante el cruel acto y afirmaron no comprender las razones detrás de su trágica muerte. Aseguraron que Naomi no tenía conflictos con nadie y no existían motivos aparentes para cometer tal atrocidad.