Niño muere ahogado cuando nadaba en una piscina en Lempira

Esta no es la primera persona que muere previo a la Semana Santa, por lo que las autoridades han comenzado una campaña que insta a tomar las medidas de precaución necesarias, como no introducirse al mar o en piscinas si no sabe nada, no bañar minutos después de ingerir alimentos, cuidar de cerca a los niños en estos lugares y no meterse en ríos o pozas de profundidad desconocida, entre otras cosas.