“Hay fotografías de las latas de cerveza”: Piden justicia por muerte de motociclista en salida al sur

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dándole el último adiós y exigiendo justicia por la muerte de su pariente, familiares de Nelson Barahona se pronunciaron en relación al fatídico accidente registrado la noche del martes -19 de marzo- en la carretera que de la capital conduce al sur de Honduras.

En un ambiente de completo dolor y consternación, los acongojados parientes lamentaron que el exceso de velocidad y el presunto consumo de bebidas alcohólicas terminaron con los sueños del joven de apenas 26 años. En el accidente también murió la joven que lo acompañaba en la moto, quien era una compañera de trabajo a la que le había dado “jalón”.

En ese sentido el padre de Nelson, identificado como don Simón, lamentó la manera trágica en la que falleció su hijo y solicitó a las autoridades deducir responsabilidades por el hecho.

“Porque imagínese cómo camina bebiendo ahí rebasando a esta calle de las salidas, que aquí es peligroso aquí todo el tiempo es un caos de estas carreteras, entonces yo pido que haga justicia porque no es justo que esté muriendo mi muchacho por culpa de los que andan tomados de copas del alcohol y todo eso”, lamentó el progenitor.

Don Simón recordó a su hijo como un buen muchacho y joven educado.

Del mismo modo, otro joven presente en el fatídico percance criticó el accionar de la Policía Nacional, pues supuestamente varias latas de cerveza de la paila y del interior del vehículo fueron quitadas en la escena, además de no tomarle los datos personales al conductor.

“No sé qué tipo de Policía tenemos en Honduras y realmente por qué el chavo se burló, en un momento cuando estaba tirado ahí en el relajo, hay fotografías que (muestran que) él andaba latas de cerveza en la paila de su vehículo, o sea, había otras latas de cerveza también adentro de la cabina”, declaró el joven cuya identidad no fue revelada.

Del mismo modo, el joven narra que además el conductor permaneció un tiempo en el lugar del accidente, pero posteriormente se dio a la fuga sin ser requerido, pues ningún policía lo requirió.

“No sé por qué no le tomaron datos al responsable, de esta tragedia, no sé por qué en otras ocasiones hasta los arrestan, les ponen las esposas, pero en esa ocasión no lo hicieron, no se entiende”, reiteró el testigo, quien volvió a pedir justicia por Barahona.

Las víctimas fueron identificadas como Erika Fabiola Betancourt (24) y Nelson Enrique Barahona, quienes se conducían hacia sus residencias en horas de la noche del martes -19 de marzo-.