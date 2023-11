Matan a balazos a mujer en la colonia 28 de marzo de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS - Una trágica escena ha estremecido a los residentes de la colonia 28 de marzo en Tegucigalpa, Honduras, cuando una mujer de entre 20 y 24 años fue hallada sin vida en la calle principal de este lugar en la madrugada de este lunes 27 de noviembre.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, vestía una sudadera negra, jeans azul y tenis negros. Vecinos del sector manifestaron que no la conocían también relataron no tener información sobre la joven asesinada.

El cuerpo de la mujer presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza, según informaron las autoridades que acudieron al lugar tras ser alertadas por los vecinos del sector.