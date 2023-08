Guardia de seguridad apunta con arma a conductor que se negó a pagar peaje

A los pocos centímetros de haber avanzado por la fuerza con su automotor se puede ver al guardia de seguridad, el cual porta un chumpa impermeable de color amarillo junto a su uniforme de reglamento, atravesar la calle y encañonar al ciudadano con un arma de fuego.

Al ver esto, el hombre que manejaba el automóvil reclamó fuertemente al encargado de seguridad, con el cual sostuvo una fuerte discusión.

“¿Por qué me amenaza de esa forma? Usted sabe que no es legal que haga eso, mi carro es propiedad privada, tanto como que no estoy dañando el peaje usted tampoco puede dañarme el carro, usted no puede estarme apuntando con el arma”, se puede escuchar del intercambio verbal entre ambos involucrados.