“Él era la luz de mis ojos”: Familia despide a abuelo y nieta, víctimas de tragedia en Tela

4

“Uno espera con ansias poder ver a su padre y reunirse con sus hermanos, pero lamentablemente por esta persona en estado de ebriedad ocasionó la muerte de mi padre y de mi sobrina”, lamentó.

5

La intención era que él viera a su familia en esta época decembrina, por lo que compraron el boleto de vuelo a Los Ángeles desde octubre, debido a los altos costos por la temporada. Sin embargo, nunca se imaginó que no volvería a verlo.

6

“Yo siempre le decía ‘mi niño’, porque él era delgado, me causaba ternura verlo. Él era mi papá, era mi reliquia, él era la luz de mis ojos. Me dijo: ‘hija, ya vamos para el aeropuerto’. Le dije: ‘mi niño, ¿ya se bañó?’, solo me dijo ‘sí, hija, voy a ver a las gringas’. Él me decía que ya hablaba inglés, siempre me decía: gus nai (good night/ buenas noches). Él era feliz, iba feliz”, recordó con gran dolor.