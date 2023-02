Dentro de la cárcel matan a Plutarco Ruiz, asesino de María José Alvarado

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- Dentro de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, mejor conocida como “El Pozo”, se reportó la muerte de Plutarco Antonio Ruiz Rodríguez , el asesino de la ex Miss Honduras Mundo , María José Alvarado y de su hermana, Sofía Trinidad Alvarado.

Para esconder su crimen, las enterró a varios kilómetros del balneario y fingió no saber nada del paradero de las hermanas durante varios días, incluso se puso a la disposición de la familia de las jóvenes para ayudar a buscarlas, hasta que fue capturado por las autoridades como el principal sospechoso y terminó confesándolo todo.

Al día siguiente, Teresa Muñoz, madre de las víctimas, se contactó vía telefónica con Plutarco para preguntarle por sus hijas y le respondió cínicamente que no sabía dónde estaban porque se habían ido con tres hombres.

Aunque las autoridades dijeron que se logró ubicar los cuerpos de las víctimas por medio de una confesión del asesino, mientras era trasladado a una de sus audiencias, el acusado negó haber hablado sobre el doble crimen, así como la responsabilidad en el caso: ‘Todo esto es una mentira. He mantenido la boca cerrada desde que me arrestaron. Nunca confesé o he dicho nada sobre los asesinatos’, argumentó.