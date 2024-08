Continúa prófugo el autor del triple asesinato en San Francisco de la Paz, Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- En medio de la conmoción, familiares de las dos mujeres asesinadas en la colonia Rosales de San Francisco de la Paz, Olancho, retiraron sus cuerpos de las instalaciones de Medicina Forense.

Los cuerpos de Francisca Valderramos y Fabiana Rodríguez López de 14 años fueron entregados ayer en horas de la mañana luego de haber ingresado a las instalaciones de Medicina Forense la tarde del jueves, tras perder la vida en un triple crimen.

“No sabemos nada de porque la mataron. Nosotros no estábamos en ese momento, estábamos en una montaña cuando nos avisaron que a ella la mataron”, dijo entre sollozos la hermana de Francisca Valderramos. Continuó: “Es una situación difícil por que uno no esperaba esto. Tenía dos años de no verla, yo vivo afuera de Catacamas, nunca nos imaginamos que fuera a pasar esto”.

El cuerpo sin vida de Francisca Valderramos fue trasladado ayer para darle sepultura en Catacamas, mientras que el de Fabiana Rodríguez fue llevado hasta San Francisco de la Paz en el departamento de Olancho.

La dos féminas perdieron la vida junto a una tercera víctima identificada como Brayan Gonzales, de 26 años, quien a petición de sus familiares fue levantado en la zona del triple crimen y no trasladado a la Morgue del Ministerio Público. Según reportes, la masacre fue perpetrada presuntamente por la expareja de una de las víctimas.