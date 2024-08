Condenan a 11 años al exfutbolista Óscar “El Pescado” Bonilla por tráfico de drogas

Con un semblante tranquilo y atendiendo a los medios de comunicación de manera breve, “El Pescado” Bonilla aseguró que su sentencia ha sido “justa” y hasta “agradecido con Dios”

“Han sido justos, me siento bien, no pasa nada, es un error, hay que pagarlo, vamos a estar un tiempo guardando, es lo mejor para mí siempre lo he pensado, así que en este momento estoy agradecido con Dios”, fue la declaración de Bonilla.

De acuerdo a la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, Bonilla cumplirá su prisión del Centro Penitenciario Nacional de Támara.

Además, Villars informó que fue sobreseído por portación ilegal de armas.