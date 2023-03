Acusan a 11 personas por construcción de muelles en Lago de Yojoa

De acuerdo a los reportes de la Fiscalía para dicha acusación, se basa en la inspección in situ realizada por la FEMA y otras autoridades en marzo de 2022 en diferentes establecimientos de comidas en el Lago de Yojoa.

La medida no incluye prisión preventiva, por lo que deberán cumplir con las medidas de no salir de país, sin la autorización de un juez y firmar el libro cada 15 días en las instalaciones de los Juzgados.

La FEMA alega que la construcción de los muelles genera un desorden espacial ya que no fue guiado por un plan de ordenamiento que considere el impacto ambiental que generan las edificaciones, así como la presión sobre el cuerpo de agua.

“Nos explicaron que no eran los muelles los que afectaban al lago, sino la basura que podrían tirar los clientes, pero cada lugar tenía varios depósitos para basura, pero las autoridades no dieron oportunidad de explicar todo eso, hasta pedimos una reunión con la presidenta Xiomara Castro y no dieron respuesta”.

Pasaron décadas del lago con los muelles. En la construcción de cada uno los emprendedores invirtieron más de medio millón de lempiras.

Comerciantes aseguran que ha bajado la clientela con el desmantelamiento de las estructuras que los acercaba a divisar el lago hondureño.