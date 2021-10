Matan a reconocido estilista en un salón de belleza de Tocoa, Colón

COLÓN, HONDURAS.- Un reconocido estilista del departamento de Colón fue asesinado la noche del domingo en el interior de un salón de belleza ubicado en la aldea Lérida de Tocoa.



La víctima respondía al nombre de Kevin Ayala, quien también era conocido por organizar eventos importantes en el municipio antes mencionado.

VEA: Incautan otros 750 paquetes de presunta marihuana escondidos en camas en Valle



El joven fue ultimado a disparos por desconocidos en el interior del local, sin embargo, hasta ahora se desconocen las causas por las que le habían quitado la vida.



"Nos arrebataron a un ser que no se metía con nadie, que trataba de ser feliz a diario a pesar de tantas circunstancias, un amigo", escribió Yarilenis Rodriguez, cuñada de la víctima.



“Te voy a extrañar tanto Kevin Ayala. Ya no tendré esas llamadas diarias en las que me decía que karaokearamos en su bar "SINGAPUR” cuando me decía quédese con Ruth para que le ayude, esos días en los que amanecíamos hablando después que cerraba, cuando me quedaba a dormir en la casa de él y él siempre me decía quédese Lesvy, no se vaya”, agregó.

VEA: Caen seis supuestos integrantes de la banda "Vatos Locos" en San Pedro Sula



Asimismo, su cuenta de redes sociales se inundó de mensajes, donde amigos, familiares y vecinos lamentaron su muerte al mismo tiempo que pidieron justicia.



Hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre el hecho violento, no obstante, un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indaga sobre el hecho sangriento.

ADEMÁS: A pedradas asesinan a hombre en la colonia Generación 2000 en la capital