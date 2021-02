"Una investigación no se deja llevar por el testimonio de una persona", dice Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante las recientes declaraciones vertidas por el amigo de Keyla Martínez, el doctor Edgar José Velásquez Orellana a un medio de comunicación internacional, el portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, dijo a EL HERALDO que la investigación sigue su curso normal.

"Una investigación no solo se deja llevar por el testimonio de una persona, es el conjunto de una serie de pericias de investigaciones que se hacen y, al final los fiscales determinan de acuerdo a todo, qué fue lo que sucedió", puntualizó Mora.

Además, dejó claro que el testimonio del doctor se convierte en un insumo más dentro del proceso investigativo. Y lo mismo ocurre con las otras nueve personas que permanecían detenidas en la misma posta policial la noche del 6 de febrero.

Respecto a la hipótesis de un posible homicido, basado en los resultados preliminares de la autopsia médico legal hecha a la joven universitaria, señaló que "lo van a determinar los fiscales e investigadores, de acuerdo a toda la investigación que están llevando a cabo con testimonios, investigación científica, vaciado de teléfonos (y) con las cámaras de video que hay afuera de la estación policial y en otros lugares de la ciudad de La Esperanza."

Testimonio de Edgar Velásquez

Edgar José Velásquez decidió romper el silencio -la noche del jueves- en el programa Conclusiones del canal CNN en Español. En la entrevista dirigida por el periodista Fernando del Rincón, el galeno detalló todo lo que sucedió previo y posteriormente a la muerte de la estudiante de Enfermería.

En el relato que ha causado confusión y asombro en la población, Velásquez aseguró haber escuchado a Keyla Martínez diciendo que quería quitarse la vida.

"'Yo me quiero morir, yo me voy a colgar con mi suéter'. Yo le dije 'licenciada no diga esas cosas, las palabras tienen poder, ya vamos a salir de acá. Tranquila'. Tres minutos después de decir eso ella no nos volvió a contestar, no volvimos a escucharla. Empezamos a gritar para que la fueran a ver y como a los 10 minutos llegó un policía con una linterna y con cuatro personas más la sacaron a peso. Abrieron la celda y Keyla iba inconsciente", especificó el galeno.

