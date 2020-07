Interceptan avioneta con varios fardos de supuesta droga en Gracias a Dios

GRACIAS A DIOS, HONDURAS.- Una avioneta cargada con varias maletas con supuesta droga fue interceptada la madrugada de este lunes cerca del municipio de Brus Laguna, Gracias a Dios, zona caribeña de Honduras.



De acuerdo con las informaciones, la aeronave bimotor con matrícula N740P ingresó de manera ilícito al territorio hondureño proveniente de sudamérica.

ADEMÁS: Dantesca masacre: en emboscada matan a nueve personas en Yoro



En consecuencia, fue interceptada por el escudo terrestre y aéreo de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes movilizaron aeronaves a la zona con elementos de las fuerzas especiales.



Cuando los elementos de las FFAA llegaron al lugar, una área clandestina ubicada a 19 millas náuticas suroeste de Brus Laguna, fueron recibidos a disparos, por lo que se produjo un enfrentamiento en el lugar que no dejó ninguna persona herida.



Tras el hecho, las fuerzas especiales inspeccionaron la avioneta y encontraron varios fardos de supuesta droga, que aún no ha sido contabilizada por las autoridades.



Las FFAA ejecutan operaciones en rutas fluviales y operaciones en tierra para dar con las personas que traían el cargamento. Hasta ahora no se ha informado si hay alguna persona detenida.

+Hechos violentos y tragedias registradas esta semana en Honduras