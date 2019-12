Padre de Wilson José Berríos: “Pasé las horas más angustiantes de mi vida”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Su rostro reflejaba la aflicción mientras circulaba por los pasillos del Hospital Escuela (HE). En su corazón hay angustia y tristeza, y se debe a que la vida de su amado hijo cambió en un abrir y cerrar de ojos. “Me llamó mi esposa y me dice que tengo que ir al Hospital de Choluteca porque sufrió ese percance, él estaba trabajando en la Villa Navideña”,relató a EL HERALDO el periodista de Choluteca, Wilson Berríos, padre del menor Wilson José Berríos.

ADEMÁS: Lo que se sabe del repudiable ataque a Wilson Berríos en Choluteca

Minutos antes de la tragedia, padre e hijo conversaron por teléfono, el joven le dijo que miembros de la Alianza de Oposición estaban lanzando bombas. “Yo le dije que se moviera de allí, al parecer sí se movió pero ya cuando había regresado lanzaron otra bomba más y él iba a tomar sus alimentos, cuando se agachó le explotó en la cara”, comentó el entristecido padre.

VEA: Cada año aumentan los muertos por accidentes viales en Honduras

Señaló que no se trata de una bomba molotov porque no tenía esquirlas de vidrio ni rastros de metal, ni olor a combustible, sino que un mortero tipo cebolla.



“Mi hijo necesita una gran cantidad de cirugías para la reconstrucción facial porque la cebolla le destrozó la nariz, perdió el ojo izquierdo y al ojo derecho tuvieron que hacerle unas suturas, pero el médico me dijo que no va a perder el ojo derecho”, dijo. Comentó que su hijo es su orgullo, nunca le ha dado problemas y es muy obediente.

De interés: Por impericia y exceso ocurren mayoría de accidentes de rastras en carretera al norte



El periodista contó que el gobierno le ofreció apoyo para el tratamiento del joven y no descartan llevarlo al extranjero. “Pasé las horas más angustiantes de mi vida, vi a mi primogénito debatirse entre la vida y la muerte”, lamentó.

Vea además: Entre hierros y escombros quedaron cuerpos tras accidente en Zambrano