Tres días después nadie sabe nada de los 4 muertos en Renaciendo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Casi tres días se han cumplido ya desde la reyerta mortal ocurrida en el centro de internamiento para menores Renaciendo y hasta ahora hay más preguntas que respuestas ante lo suscitado la tarde del martes.



Las investigaciones iniciaron unas horas después de la riña en la que cuatro menores fueron asesinados brutalmente para identificar qué fue lo que falló en cuanto a medidas de seguridad se refiere.



El director del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Felipe Morales, dijo a EL HERALDO que “estamos haciendo una investigación exhaustiva de los hechos para deducir las responsabilidades que corresponden”.



El funcionario expresó que se tienen algunas hipótesis e ideas sobre los motivos que propiciaron la violenta pelea en Renaciendo, pero que aún no hay nada concreto en las investigaciones.

No pudieron controlarlos

“Esas investigaciones nos van a servir para prever y evitar en el futuro este tipo de situaciones, no incurrir en los errores que llevaron a ello; si hay personas responsables, deducirles las responsabilidades del caso”, enfatizó Morales.



Todos los centros de internamiento para menores infractores tienen tres anillos de seguridad, pero el primero de ellos, el más inmediato, lo componen los custodios especiales, es decir, personas civiles empleadas del INAMI que no portan armas.

Ellos fueron los primeros en tratar de detener a los adolescentes, acción que fue imposible desde cualquier punto de vista, ya que son un número reducido y, debido a los convenios internacionales, no pueden portar armas dentro de dicho centro.



El segundo lo integran policías preventivos de la Policía Nacional y el tercero efectivos militares de las Fuerzas Armadas; ambos portan armas, pero ya están fuera de las celdas de Renaciendo.

¿Qué fue lo que pasó?

Morales manifestó que “la tesis que me dieron a mí los encargados de la seguridad y el director del centro es que ellos (los menores) habían organizado una fuga masiva y que para hacer factible esto se lanzaron a la reyerta”, al referirse al motivo de la fuga.



Agregó que la rivalidad “tiene un antecedente y es que los del módulo uno (pandilla 18) ya días venían hostigando a los del módulo dos (Cristianos), pero estos se habían preparado con armas contundentes, con lo que ocasionaron las heridas”.



Al consultarle sobre un eventual traslado de algunos menores internos en Renaciendo hacia otro recinto, el funcionario precisó que “esa es una (pregunta) que yo me hago. ¿Para dónde les damos?, no tenemos (otro lugar a donde llevarlos)”, apuntó.



Dentro de las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) está una extensión de Renaciendo, pero está ocupada en su totalidad, en San Pedro Sula están los simpatizantes de la Mara Salvatrucha.



Asimismo, Jalteva es un centro semiabierto que no ofrece las condiciones de seguridad que requiere para la peligrosidad de los menores de Renaciendo. De tal modo que no hay opción de traslado, tomando en cuenta que no se continuó con la edificación del centro que se construiría en Jalteva.