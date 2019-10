Fatal decisión de hondureño se lleva de encuentro la vida de tres niños en El Corpus, Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.- Tenían sueños, aspiraciones, ganas de seguir jugado y crecer hasta transformarse en adultos de bien, privilegios que su padre nos les permitió por un problema del que seguramente no eran conscientes.



Los tres pequeños ya habían recibido una triste noticia al enterarse que su madre se fue para otro continente, pero pese a eso, en sus inocentes mentes jamás se cruzaba el pensamiento de no seguir viviendo. Sin embargo, para su padre esta sería una determinación inminente de la que no habría retorno.

Los vecinos tildaron a Óscar Efraín Blanco (30) como un hombre trabajador, que daba todos por sus hijos, por lo que jamás pensaron que fuera capaz de terminar con la vida de sus vástagos.



Los pequeños Óscar Eduardo Blanco Maradiaga (11), Maynor Josue Blanco (9) y Óscar Efraín Blanco (6) recibieron a su padre como cada día.



Confiaron en él y le aceptaron una malteada, donde su progenitor había metido su decepción (veneno) amorosa, de la cual los niños no tenían la culpa.



El hombre recibió la noticia de que su esposa, madre de los pequeños, había formado un nuevo hogar en España, un "chisme" que le cayó como un balde de agua fría y decidió terminar con su vida y lamentablemente también con las que no le pertenecían: las de sus hijos.



Óscar Efraín Blanco acabó con su sufrimiento y se llevó de encuentro a tres pequeños hondureños que tal vez hubiesen sido, médicos, ingenieros, científicos, maestros y hasta gobernantes de la República...algo que ya nadie sabrá.



Hoy, la comunidad La Fortuna en El Corpus, Choluteca, llora a los tres soñadores a quien la decepción amorosa de su padre les corto las alas.

