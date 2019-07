Roberto “Pelón” Acosta, recordado por su don de servicio y humanismo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bandera rojo blanco rojo lució a media asta desde tempranas horas del viernes, en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL).



No era para menos; el luto es evidente por la pérdida irreparable del reconocido dirigente liberal Óscar Roberto Acosta Zepeda.



Los restos mortales del exalcalde del Distrito Central fueron velados durante un poco más de una hora y media en la casa del Partido Liberal, instituto político al que le dio una de las más grandes victorias políticas de su historia.



Amigos y compañeros en su carrera política se abocaron al CCEPL para solidarizarse con los parientes del infortunado “Pelón” Acosta, como era conocido cariñosamente en el ruedo político y público.



El exedil fue asesinado por sicarios, al mediodía del pasado miércoles, cuando se dirigía hacia su vivienda, en la colonia Miraflores Sur, de la capital.



Lamentaron su fallecimiento

La consternación entre sus familiares fue manifiesta desde el momento del asesinato, pero también por parte de quienes compartieron con él, incluso desde que era un jovencito estudiante de secundaria.



“Nos conocimos en el Instituto Salesiano San Miguel, ahí fuimos compañeros y nos graduamos de bachilleres en ciencias y letras en 1969”, recordó Salomón Názar, doctor, catedrático y entrenador del equipo de fútbol Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UNPFM).



“Era un buen tipo, una persona honesta; nos conmueve mucho el hecho trágico y la manera en que murió, ojalá que no quede impune, que no sea un dato estadístico más y que se haga justicia”.



Lamentó que “se ha invertido tanto dinero en seguridad y la cosa no ha cambiado mucho”, aseveró el exmundialista en España 1982 y amigo personal de Roberto Acosta.



Pero no solo sus compañeros de colegio recordaron al “Pelón” Acosta como un buen estudiante.



Don Ricardo Santos, su maestro de matemáticas allá por 1964, relató que “estaba en sexto grado cuando le di clases.



Roberto era un tipo alegre, simpático, comunicativo, fue un hombre muy especial y realmente da pesar lo que ha sucedido, pero como estamos en un país donde hay una inseguridad manifiesta, la gente sabe que va a salir, pero no confía en que pueda regresar a sus casas”.



El catedrático jubilado rememoró que “hace como unos ocho días nos encontramos en un banco”.



Reconocieron sus virtudes

Las distintas facetas en las que desarrolló su vida personal, Acosta Zepeda también fue muy conocido en el sector de la construcción.



Miguel Lanza, empleado de una constructora, narró que “trabajamos juntos en los años 80, yo estaba en la parte de bodegas y él con los ingenieros, pero a pesar de esas diferencias él tenía un trato y una cercanía hacia nosotros como si fuéramos ingenieros”, acotó.



“Siempre había un apretón de manos y una sonrisa de su parte”, expresó Lanza.



Roberto Acosta se ganó un espacio en la política y también en el corazón de quienes le siguieron en su momento, cuando aspiró a la Alcaldía del Distrito Central, puesto que logró ocupar de 1994 a 1998.



“Hoy (ayer) no podíamos dejar de venir a visitar a este gran amigo, un hombre sano a quien llevamos a ser alcalde del Distrito Central, estamos adoloridos por lo que le ha pasado al gran Roberto Acosta”, manifestó Ramón Ernesto Maradiaga, conocido como “El Compadre Pancho”, en las filas liberales.



El adiós desde el CCEPL

Durante fueron velados sus restos mortales en la sede del Partido Liberal, sus máximos dirigentes también expresaron sus condolencias.



El presidente del CCEPL, Luis Zelaya, dijo que “hemos tenido la oportunidad de tener los restos mortales del ingeniero Acosta para que los liberales le pudiéramos dar la despedida”.



El dirigente liberal recordó que “siempre fue alguien accesible, cercano a la gente y eso se ha visto demostrado hoy, el hecho de que tanta gente ha venido para despedirlo”.



Octavio Pineda, secretario general del CCEPL, manifestó “lamentable lo que ha ocurrido con el ingeniero Roberto Acosta, era un persona muy querida en la sociedad hondureña, el último alcalde liberal que ha tenido el municipio del Distrito Central”.



Pineda expresó que Acosta “era campechano, afable, conocido popularmente como el ‘Pelón’ Acosta, no era un hombre pretencioso; como Partido Liberal tenemos la obligación de honrar a estos buenos liberales”.



Profunda tristeza

Sin duda alguna, nadie más sabe del dolor que se siente por la partida sin retorno de Roberto Acosta que sus deudos.



Óscar Acosta, uno de los hijos del extinto exedil, expresó su agradecimiento a quienes les acompañaron.



“Quiero agradecerle de parte de todos nosotros (la familia), su acompañamiento el día de hoy (ayer), sus gratos deseos que tienen con mi papá, con mi familia”.



El vástago del “Pelón” Acosta invitó a que “espero que los recordemos como una persona alegre, dadivosa, como una persona que entregó todo por Tegucigalpa, por Honduras y por su Partido Liberal”.



De igual manera se refirió Roberto Acosta Claros, hijo mayor del exalcalde.



“Quiero darles gracias por sus muestras de afecto, realmente son muy reconfortantes para todos nosotros, conocemos a tanta gente que está aquí que quería tanto a mi padre”.



Agregó que esto que ha pasado hoy nos lleva a reflexionar lo que está pasando en este partido, mi papá era un hombre que amaba a su partido, él fue un gran ejemplo de lucha, de entrega hacia las personas, él fue un gran hombre”, sentenció.



A las 11:39 de la mañana, el féretro con los restos mortales del exedil del Distrito Central, Óscar Roberto Acosta Zepeda (67), fueron retirados de la sede del CCEPL con el grito de ¡Viva el Pelón Acosta!, ¡Viva!, para continuar con su velatorio en una funeraria de la capital, en la zona de Suyapa.



Este sábado a las 5:00 PM, le darán cristina sepultura.