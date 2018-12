Cae en Támara el presunto matón de policía de tránsito

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el momento que salía del Centro Penitenciario Nacional de Támara con su carta de libertad en mano, fue requerido nuevamente por la Policía Nacional, acusado de homicidio en contra de un agente policial.

Se trata de Nery Efraín Rodríguez, de 27 años de edad.

El sindicado había sido detenido el pasado 11 de diciembre de 2018 por la comisión de los delitos de portación ilegal de arma de fuego y robo.

Por tal razón fue capturado y enviado a prisión bajo la medida de detención judicial. Pasados los seis días para inquirir por parte del Ministerio Público fue dejado en libertad por no tener indicios suficientes de su participación en dichos delitos.

En el portón de la cárcel

Sin embargo, luego de labores de perfilación e investigación, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recapturaron a Nery Rodríguez en atención a una orden de captura girada el 13 de diciembre por el Juzgado de Francisco Morazán.

A él se le investiga por ser el presunto autor material de la muerte del policía Clase I Josué Daniel Figueroa Lagos. El policía venía en su motocicleta después de recibir clases en una universidad privada cuando el ahora imputado, al verlo, le disparó creyendo que el agente intercedería en un atraco que estaba realizando en ese momento.

Según el expediente investigativo, el detenido se dedica a cometer robos a personas y negocios en el sector de Miraflores y la colonia Kennedy. En su defensa, Nery dijo: “Yo no he matado a nadie, no sé ni de qué me acusan, no sé qué pasa, yo estaba en Támara por portación ilegal de armas, pero me dieron mi carta de libertad”.