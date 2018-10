Abuelos, hija y nietos eran los miembros de familia accidentada en Yoro

Redacción

SANTA RITA, HONDURAS.-Mientras Kenia Jackelin Cruz Serrano (26), una fiscal del Ministerio Público, se encuentra interna en un centro asistencial, su familia vela los cuerpos de su padre, madre, hermana, sobrino e hijo de apenas 15 días de nacido.

La sobreviviente del fatal accidente que cobró la vida de cinco personas batalla por su vida en un hospital sampedrano luego de que fuera trasladada el jueves por la mañana en el intento de salvarle la vida. Su condición es aún incierta.

Kenia Jackelin salió de Morazán, Yoro, rumbo a San Pedro Sula junto a su bebé Deret Serrano, su hermana Sindy Cruz Serrano (33), que era inspectora de policía, su sobrino Carlos Alfonso Serrano (16 meses) y sus padres Alfonso Cruz Cruz (68) y Silvia Olivia Serrano (53).

La familia partió de su vivienda un poco antes de las 5:00 de la mañana con la misión de llegar temprano al Seguro Social de San Pedro Sula donde la fiscal tenía una cita para que los médicos le atendieran a su bebé recién nacido.

Accidente

El viaje era tranquilo. El vehículo, un turismo color blanco, era conducido por el policía jubilado Alfonso Cruz, a su lado viajaba Sindy, quien traía en sus brazos a su hijo de 16 meses.

En el asiento de atrás venía la señora Silvia Olivia Serrano, la fiscal Kenia Jackelin y el pequeño Deret, de 15 días.

Según la versión de vecinos de la aldea Pata de Gallina, entre Morazán y Santa Rita, lugar donde sucedió el mortal accidente, el conductor del turismo no pudo cortar una curva e invadió el carril izquierdo cuando en sentido contrario iba Erick Leonel Barrientos (43) conduciendo un camión cargado con carne desde Siguatepeque con dirección a la ciudad de Yoro.

“Nosotros veníamos despacio, de pronto vimos que el carro se vino de frente a detenerse en el camión, nos bajamos para ayudar a los heridos, lamentablemente no había mucho que hacer y pedimos ayuda a la Policía y al Cuerpo de Bomberos”, relató Cristian Gonzales, acompañante de Barrientos.

Indicó que la acción fue tan rápida que al motorista del pesado vehículo no le quedó más que frenar, no así el automotor pequeño cuyo conductor no hizo uso de ese sistema para reducir la velocidad.

Al lugar llegaron familiares, amigos y excompañeros de la institución policial de Cruz Cruz. Merlín Bonilla Cruz, hermano de Alfonso, dijo que “es triste, hemos perdido a un gran hombre, cuñada y otros miembros. Por más de 40 años mi hermano prestó servicio a la Policía Nacional, era un gran hombre y padre. Lamentamos lo sucedido”.

En el lugar murieron de manera instantánea los esposos Cruz y sus nietos, mientras la fiscal Kenia Jackelin, que venía convaleciente luego de su parto hace 15 días, fue auxiliada junto a su hermana Sindy y trasladadas a un centro asistencial en El Progreso.

Por su estado delicado fueron remitidas al Hospital Militar en San Pedro Sula, en ese lugar murió la oficial mientras la fiscal es atendida por los galenos. El motorista del camión fue detenido y llevado a la sede policial en El Progreso.