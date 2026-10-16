Jaime Vallardo Chávez, el pintor hondureño que convierte billetes de 150 países en arte, llega a París

Tegucigalpa, Honduras.- Hay quien pinta con óleo y quien pinta con acrílico. Jaime Vallardo Chávez pinta, además, con dinero. Fragmentos de billetes de 150 países se mezclan en sus lienzos y conforman una obra que este mes de octubre le ha valido dos reconocimientos de peso; el galardón internacional de la VI Bienal de Arte Contemporáneo BIARCO, en Colombia, y la selección para el Salón de Otoño de París.

El artista hondureño, nacido en Goascorán (Valle) en 1976 y radicado desde hace años en Perú, se ha ganado el apodo de "el artista de las monedas mundiales". Esta semana, su nombre suena en Armenia (Quindío) y, pronto, sonará en una de las plazas más célebres de la capital francesa.



Un jícaro que viaja a la Luna

El premio de BIARCO llegó por Viaje a la Luna, una obra que parte de una imagen muy arraigada en el sur de Honduras, el árbol de jícaro, considerado sagrado en la región. En el cuadro, ese árbol abandona la tierra y se dirige al cosmos. Para su autor es una metáfora del migrante y del sueño americano, con unas raíces que se quedan atrás mientras la vida busca otro destino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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La técnica es tan singular como el tema. Chávez trabaja con acrílico e incorpora trozos de billetes de todo el mundo, y cada pieza lleva un código de autenticidad. El dinero, símbolo universal de las ansias de cambiar de vida, se convierte así en materia del propio relato sobre quienes se marchan en busca de ella.



La bienal, que se celebra del 14 al 21 de octubre, reúne a más de 250 artistas de 25 países y a seis galerías internacionales. Está dirigida por Carlos A. Villanueva Gallego, quien defiende el arte como herramienta de transformación cultural y ha situado al Quindío en el mapa del arte contemporáneo.

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