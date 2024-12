Gabriel Zaldívar y el fin del mundo

De nuestra parte, hoy quiero sumarme a la procesión de amigos de Zaldívar para no coincidir con ellos en su devoción sino para manifestar mi asombro: ¿De veras que la vida artística de este ciudadano es tan fecunda como para merecer este máximo reconocimiento? ¿Cuál ha sido su aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes? ¿Cuál de sus obras dejó una impronta indiscutible en la evolución de la plástica nacional? ¿Qué especialistas del arte, nacionales o extranjeros, han ponderado con elevados criterios la obra de este pintor? ¿Podrá el Gobierno algún día responder estas preguntas? Porque yo asistí a las clases de Zaldívar en calidad de alumno y he visto también sus pinturas y ni una ni la otra las estimo notables.

Tal vez se me diga que lo dicho hasta aquí no es justo para Zaldívar, peor aún si no he considerado el que constituye el mayor logro de su vida profesional: ser el primer artista hondureño en exponer su obra en el Museo del Louvre.

Esta mentira, fecundada por un periodismo nacional que no investiga y alimentada también por el propio artista que no hace esfuerzo alguno por poner las cosas en su lugar, merece ser desmontada.

El Museo del Louvre, según me explica Stjepan Gabud, su recepcionista, en correspondencia sostenida el 23 de abril del presente, conserva y presenta colecciones de obras que abarcan el período desde la Antigüedad hasta 1848.