“El último baktún” o el último presente, de Murvin Andino

Por ejemplo, en el segundo poema Andino protesta: “Siglos atrás llegaron los viajantes precedidos de un / extraño viento / a invadir la sangre inofensiva / la herencia sagrada de los pueblos [...]” (pág. 14), sin embargo, el fin no llega con este encuentro de culturas, sino que continúa: “En todos lados su invasión se tornó nefasta, / las ínsulas sagradas del espacio, / precipicios y estandartes se negaron, / interiores indelebles / monolitos donde el mal no llegaría” (pág. 15). Es decir, el último baktún no pasó, sino que está en curso.