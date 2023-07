El Festival Tegus sí Canta homenajea al poeta José González

LA PAZ, HONDURAS.- Allá por 1989, en un autobús que daba tumbos por los laberintos de los mercados de Comayagüela, leí el libro “Las órdenes superiores”, escrito por el poeta José González.

De entrada, “Las órdenes superiores” me recibió con un puñetazo que me dejó mareado no por un momento, sino de por vida: “Monólogo de Roque Dalton”.

Los versos sobre el asesinato de Dalton le valieron a González el Premio Latinoamericano Plural de Poesía 1984 otorgado en México.