“De mil colores”, de Rubén Salgado, trazos que evocan naturaleza

“De mil colores” , del artista Rubén Salgado , a cargo del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) y la Galería del Inter, plasma un legado que va más allá de lo estético: iluminar el mundo de aquellos que no pueden ver, a través del Instituto Franciscano para la Captación del No Vidente ( Infracnovi ) , que trabaja por la rehabilitación y educación especial para personas con ceguera, baja visión y trastornos múltiples asociados a la visión.

Al recorrer cada una de las 15 piezas expuestas se puede percibir la pasión y esfuerzo que Salgado entregó en cada lienzo. “Si no hay desvelo, no hay obra. Me demoró aproximadamente ocho meses completar esta muestra”, contó.