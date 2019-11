San Marcos y los XXX años de sus Juegos Florales

San Marcos de Ocotepeque ha vivido uno de los mejores momentos en su historia social, se trata de la celebración de los XXX años de los Juegos Florales. Entre otras personas, uno de los grandes patriarcas culturales de estos Juegos es don Enrique Rodezno, hombre culto y pintor autodidacta, quien le ha dado fuerza, consistencia y elegancia a este proyecto cuyo resultado ha sido memorable para la vida cultural de la comunidad.

La circunstancia que me permitió conocer este evento fue el homenaje que se hizo al artista Santos Arzú Quioto en el año 2017, el maestro me pidió que lo acompañara y presencié uno de los reconocimientos más solemnes que he visto dentro y fuera del país. Estaba frente a un evento elegante, organizado y, sobre todo, muy acogido por un público respetuoso y atento.

Una de las características que he visto en las distintas ediciones que he presenciado es la profunda educación del público, son jóvenes y adultos que no se mueven de sus asientos hasta que termina la jornada; aplauden pero no silban, se emocionan pero no caen en desparpajo vulgar, se encienden pero no son llama, son vela; no he visto un público así en mi vida.

La estructura del evento

El evento se realiza generalmente en la tercera semana de octubre y tiene muchas actividades colaterales, pero su estructura central está sostenida en los siguientes pilares: la premiación del Certamen Juvenil de Poesía; el mismo día que se hace esta premiación se realiza el homenaje a la persona a quien le dedican los Juegos Florales, esta personalidad es escogida por un equipo bien asesorado que hace una investigación de currículo y trayectoria de los propuestos y sobre esa base toman la decisión final; las últimas tres ediciones coordinadas de manera extraordinaria por el profesor Dennis Lara y su equipo recayeron en Santos Arzú (2017), Juan Bendeck (2018) y Nelia Chavarría (2019); luego, al siguiente día por la mañana se realiza la tradicional lectura de poesía a cargo de la Sociedad Literaria; por la tarde se realiza la coronación de la Reina de los Juegos Florales, de esto hablaré más adelante; por la noche tiene lugar la premiación del certamen de los Juegos Florales, aquí participan poetas de todo el país. Esta vez el poeta ganador fue Jorge Enoc Flores, de Santa Bárbara. Lo interesante es que el acto de premiación del certamen de poesía es adornado con un maravilloso concierto donde se interpreta jazz, blues, música de compositores hondureños y otros géneros musicales que han conformado la cultura musical latinoamericana y mundial.

Dentro de las actividades culturales que rodearon este evento, deseo destacar la Noche de Globos, impulsada y organizada por el entusiasta promotor cultural Juan Bendeck, quien desde Teleprogreso ha realizado una labor altruista con las famosas Caravanas de la Identidad, descubrí que no solo fue una noche lúdica, también fue un acto de unidad familiar.

San Marcos, un pueblo musical

Además del culto a la poesía, San Marcos de Ocotepeque es un pueblo musical, su orquesta llamada Big Band, dirigida por el saxofonista Gerson Hernández, es un orgullo hondureño, es una banda que podría tocar en cualquier escenario mundial, esta vez la orquesta invitó al saxofonista Lalo Rojas, ganador de tres premios Grammy y saxofonista por diez años del gran cantante y compositor panameño Rubén Blades; el concierto fue sublime de principio a fin; también participó el magnífico cantante hondureño Kelsey David, cerrando con una noche inolvidable. Esta calidad está fincada en una larga tradición musical del pueblo sanmarqueño, no es casual escuchar a la orquesta del centro escolar Amigos interpretando música de John Lenon, ni es casual escuchar a una orquesta de flautas del centro escolar Green Valley interpretando clásicos andinos; es normal en San Marcos ver a adolescentes del instituto Cándido Mejía bailando tango. Este es un pueblo donde la música de alto nivel está en la consciencia de su juventud, por algo el músico Ernesto Mejía llamó a San Marcos “tierrita de cultura y juventud”.

Más allá de la belleza:

Reina de los valores

La elección de la Reina de los Juegos Florales ha forjado una tradición, su escogencia está determinada por los valores morales y cívicos que la comunidad reconoce en ella, por esta razón es normal que una mujer madura sea coronada como Reina, esta vez recayó la escogencia en la licenciada Yessenia Aguilar, reconocida ciudadana de San Marcos. Esta comunidad se viene construyendo bajo una filosofía humanista que nos llena de esperanza frente a una sociedad que se regodea en lo banal.

Por la continuidad

de este proyecto cultural

Pienso que los XXX años de estos Juegos Florales son una gran oportunidad para evaluar los resultados obtenidos y sobre esa base relanzar un proyecto innovador que integre las nuevas expresiones culturales que se empiezan a gestar en la comunidad, creo que empresarios, la alcaldía y todas las fuerzas vivas del pueblo deben fortalecer este glorioso y magnánimo proyecto, el país lo merece