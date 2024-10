Selección de Grandes Crímenes: Un hombre demasiado astuto (parte 1)

“No. Estamos separados desde hace dos meses y medio...La casa en la que vivía es de mi propiedad, y los abogados no se pusieron de acuerdo con los bienes; pero, de ahí a saber quién quería hacerle daño, no; nada sé de eso”.

“No. Andaban con gorras y con mascarillas, y no me fijé en nadie... Cuando empezaron a disparar, yo acababa de meter una carretada de grava a la construcción; miré para atrás, y vi a tres hombres disparando. Y en eso me tiré alsuelo. Después, la camioneta se vino hacia acá, y se detuvo allí, en la arena... Nosotros creemos que la muerta es la señora que vive al final de esta calle, como dijo el guardia...Este es el carro en el que andaba siempre”.

La camioneta avanzó unos diez metros hacia un montón de arena y grava que estaba afuera de una casa en construcción, y allí se detuvo con el motor encendido. Los albañiles y los guardias de la colonia no tardaron en reconocer el vehículo, pero no podían ver bien a la persona que estaba en el interior, a causa de lo oscuro de los vidrios polarizados.

Era un hombre de cincuenta años, alto,fornido, elegante y de maneras educadas. Llegó en una camioneta Land Cruiser, nueva, con chofer. Se acercó a la escena, se llevó una mano a la boca. Dos lágrimas rodaron por sus mejillas.

“¿Tienen hijos en común?” -le preguntó el fiscal.

“No -dijo el hombre-. Yo tengo tres de mi primer matrimonio; adultos ya. Ella tenía dos de su primer esposo, que viven con nosotros, pero como es período de vacaciones, están con su papá en Santa Bárbara... Son adolescentes. Teníamos diez años de casados”.

“¿Por qué cree usted que le quitaron la vida?”

“No sé”.

“Entiendo que estaba en proceso de separación definitiva, y que estaban en litigio por los bienes de ambos”.

“Más bien, los bienes míos, señor -respondió el hombre-. Los abogados se estaban poniendo de acuerdo, pero ella era dura en sus posiciones”.

“¿Es mucho lo que pedía?”

“Más bien diga si es mucho lo que exigía...”

“Ajá”.

“Quería la mitad de todo lo que tengo, y yo le ofrecí la casaen la que vivimos, y que la hice para ella; una cantidadgenerosa de dinero, y dos propiedades más... Creí que eralo justo, porque quien trabajó por todo fui yo, desde hace treinta años... Y en eso se incluye la herencia que me dejaron mis padres... Pero, ella no se conformaba...Lamento lo que le pasó, pero, la verdad, no la amaba ya...Vivimos una relación muy conflictiva”.

“¿La golpeó alguna vez?”

“En el juzgado de familia, y en las oficinas de Ciudad Mujer,me fue a denunciar como un agresor violento, pero logré probar que nada de lo que decía en su acusación era cierto. Entonces, la juez quiso alejarme de la casa, y yo le dije que desde hacía dos meses y una semana me había ido, y no deseaba volver... Aun así, me impuso medidas. Hoy fuimos para conciliar en paz sobre los bienes, aunque no sé, en realidad, porqué fue en ese juzgado... Y salimos cada quien por su lado... Hasta que me llamó un policía para decirme que había pasado esto”.

“Estamos seguros que se trata de una muerte por encargo...Los asesinos la esperaban cerca de aquí, en un carro queera, supuestamente, del SANAA. Esperaron allí un tiempo. Los asesinos usaban gorras y mascarillas, por eso nadie puede reconocer a ninguno... Al ver la camioneta, se bajaron y la acribillaron... Luego, salieron por esa calle sin ningún problema. Estamos pidiendo la ayuda del 911 para ver la ruta que siguió el carro al escapar de aquí, aunque dudo que logremos algo, ya que, al parecer, se trata de un asesinato bien planificado”.

El hombre se limpió las lágrimas de las mejillas.

“Y ¿por qué me dice usted todo eso?”.

“Creo que es necesario que conozca los detalles”.

“Ah, ya”.

“¿Hubo algún altercado entre ustedes en la audiencia?”

“Ninguno. Ni siquiera nos dirigimos la palabra... Es más, quienes hablaron por mí fueron mis abogados”.

“Entiendo”.

El fiscal guardó silencio por un instante; luego, dijo:

“Me veo en la obligación de detenerlo para investigación”.

El hombre no se inmutó; pero, dijo:

“¿A mí? ¿Por qué? No tengo nada que ver en esto”.

“Sin embargo, señor, la víctima estaba en pleito con usted; y lo detengo solo para investigación”.

“Quiero hablar con mis abogados”.

“Tiene derecho, señor; y tiene derecho a guardar silencio...”

“Está cometiendo un error”.

En aquel momento, el agente a cargo del levantamiento recibió una llamada.

“En el 911 tenemos la ruta que siguió el carro del SANAA; pero se pierde más allá de la aldea El Lolo, porque allí no hay cámaras...”

Otra llamada alertó a los policías.

“En un recodo en la carretera que va a la aldea Cerro Grande, en la salida a Olancho, acaban de encontrar el vehículo sospechoso. Tiene marcas del SANAA. No hay testigos que puedan decir quienes iban en él. Los policías siguen entrevistando a los vecinos, pero allí es una zona solitaria, y no creo que se encuentre algo”.

“¿Ya les avisaron a los de dactiloscopia?”

“Van en camino”.

“Tal vez haya alguna huella”.

63

El agente cortó la llamada, y se dirigió al fiscal.

64

“Nosotros no vamos a entrevistar a este señor, abogado...Vamos a llevar la investigación por otra parte... No creo que él nos diga algo más de lo que ya nos dijo aquí, pero, si usted ordena...”

65

El fiscal se quedó pensando.

66

“Déjenlo libre” -dijo.

67

“Necesitamos su teléfono, señor -dijo el agente-. Es un procedimiento normal”.

68

“Entréguelo, señor... -dijo el fiscal-. Se lo devolveremos pronto”.

69

“Con mucho gusto”.

70

No había nada más que hacer en la escena del crimen. Lo stécnicos de medicina forense se ocuparon del cuerpo, y los de inspecciones oculares de la escena y de los indicios. La investigación de aquella muerte comenzaba.

71

“Ese hombre me parece sospechoso” -le dijo el fiscal al agente.

72

“También a mí, abogado; pero, detenerlo ahorita podría dañar la investigación”.

73

“Está bien. Cada cosa tiene su tiempo”.

74

“Así es”.

75

CONTINUARÁ LA PRÓXIMA SEMANA

