Hombre pasó 17 años en la cárcel porque un criminal era idéntico a él

KANSAS, ESTADOS UNIDOS.- ¿Te imaginas ser idéntico a otra persona y pasar 17 años en la cárcel por eso? Ese es el caso de Richard Anthony Jones, quien estuvo en prisión por un delito que no cometió.



Anthony Jones fue detenido en 1999 porque varios testigos lo reconocieron como el autor del delito de robo, aunque él en el momento del hecho estaba con su novia y familia.

VEA: Peluche que mordisquea destaca en Consumer Electronics Show de Las Vegas



Al detenido no le encontraron pruebas de ADN o huellas dactilares que demostraran que él hubiera estado en el lugar, pero las acusaciones de los testigos fueron suficientes para el juez que lo condenó.



Tiempo después unos reclusos lo confundieron con otro preso identificado como Ricky, con quien no sólo era igual físicamente sino que hasta compartían el nombre de pila.



Sin embargo, fue 17 años después que lo entrevistaron los investigadores del Proyecto de Inocencia del Medio Oeste, un grupo que ayuda a presos injustamente condenados.



Estos investigadores hallaron fotos de Ricky y se las mostraron a Jones. "Todas mis peticiones habían sido denegadas, era un duro camino, pero cuando vi la foto de mi doble todo cobró sentido para mí", dijo.



Con la evidencia, el juez del distrito Kevin Moriarty aceptó el pedido de reapertura del juicio. Según se informó, el togado quedó asombrado del parecido entre los hombres y al revisar el caso se dio cuenta que los procedimientos de identificación de la Policía, 17 años atrás, fueron muy mal hechos.



Inmediatamente después Richard Anthony Jones fue puesto en libertad y en 2018, e​l estado de Kansas le otorgó 1.100.000 dólares como compensación por la condena errónea.



Por su parte, Ricky no pudo ser arrestado porque con el paso de los años no se podían volver a recoger pruebas sobre el robo.

+La persona más vieja del mundo cumplió 119 años en Japón