Captan a hombre visitar un restaurante de comida rápida junto a su vaca

WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS.- Muchos restaurantes de McDonald’s cuentan con un servicio que permite a los clientes comprar sus alimentos sin bajar de sus vehículos. Lo que no han visto muchos es un conductor con todo y vaca.



Jessica Nelson, una residente de Mosinee, se formó el jueves en una fila del servicio en auto de un McDonald ’s en Marshfield, en Wisconsin. De pronto vio, tres autos adelante del suyo, una vaca en el asiento trasero de un sedán Buick.



“Al principio pensé que era falsa ¿Quién mete una vaca a un Buick?”, dijo el viernes a The Associated Press. “Luego vi cómo movió toda su cabeza”.



Rápidamente tomó su teléfono y grabó un video del bovino.



“Sólo grabé el video porque estaba impactada de que hubiera una vaca en la parte trasera de un Buick”, comentó.



Publicó el video en su página de Facebook con el texto: “¡UNA MALDITA VACA ENTERA! Dime que vives en Wisconsin sin decir que vives en Wisconsin”. También publicó un comentario en la misma publicación del video que decía: “¡Es una (grosería) vaca completa en la parte trasera de ese auto!”.



Para la tarde del viernes, el video había sido reproducido 112,000 veces.



Nelson dijo que la familia del propietario de la vaca vio la publicación y la contactó. Dijeron que la vaca en realidad era un ternero. Dijo que el propietario lo acababa de comprar en una subasta.

Le aclaró una cosa más: no era uno sino tres bovinos los que iban también en el vehículo, pero los otros dos iban acostados, fuera de vista.