Estudiante hace berrinche porque le llaman 'compañera' en lugar de 'compañere'

Andrea Escamilla es una persona no binaria. Foto: Twitter jesus_solis

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una estudiante identificada como Andrea Escamilla se quebró en llanto durante una clase virtual porque una de las personas presentes le llamó 'compañera' en lugar de 'compañere', pues aparentemente se sintió agredida y pidió respeto.

El polémico video que circuló por las redes sociales en las últimas horas se viralizó rápidamente, pues la reacción de la joven sorprendió a miles de internautas, quienes en las diversas plataformas comenzaron un debate respecto al lenguaje inclusivo.

Pese a que Escamilla tenía los pronombres “elle/ él” entre paréntesis y a un lado de su nombre en Zoom, fue llamada 'compañera' y se indignó exigiendo respeto. "Perdón, una disculpa, compañere”, dijo el joven que, tras pedir perdón, continuó con su participación.

Ante la polémica situación, Escamilla se quebró en llanto y determinó desactivando su cámara, al igual que su micrófono. Posteriormente, la clase siguió tratando temas climáticos y desviando la atención hacia otros puntos.

Ojalá que el compañere logre sobrevivir y pueda recuperarse de este terrible accidente gramatical. pic.twitter.com/St3JtxEYLk — Shuy® Misisipi (@jesus_solis) August 24, 2021

El origen

A través de su cuenta de TikTok, el usuario Luis Hernández, estudiante de la clase, explicó que la discusión comenzó en medio de una ponencia sobre el suicidio, donde un profesor mencionó que la depresión no distinguía nivel socioeconómico, religión, género. Pero al mencionar “género”, la joven señaló a través del chat que género no es lo mismo que sexo.

¿Qué es una persona no binaria?

Una persona no binaria es aquella que no se identifica completamente en la categoría de hombre o de mujer. Algunas personas tienen un género que combina elementos de ambos, o bien no se identifican con ningún género.

La razón del surgimiento de esta palabra es porque en la sociedad actual solo se reconocen dos géneros: masculino o femenino. Por lo tanto, se usa el "no binario" para describir géneros que no entran en una de estas dos categorías.

¿Qué dice la RAE?

El video se viralizó a tal punto de que diversos usuarios comenzaron a debatir sobre el tema y a argumentar la existencia del lenguaje inclusivo. Sin embargo, es de todos conocido que la Real Academia Española (RAE) tiene la última palabra en el tema.

Mediante un twitter dejaron claro que no agregarían la “x”,“e” y “@” para promover el lenguaje inclusivo, siendo blanco de críticas por el movimiento feminista y LGTBI.

#RAEconsultas El uso de la @ o de las letras «e» y «x» como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. — RAE (@RAEinforma) June 15, 2018

