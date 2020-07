Despiden a directora de escuela por imitar a Paulina Rubio en TikTok  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Para evitar el aburrimiento que causa la cuarentena por el coronavirus, miles de personas decidieron descargar la aplicación TikTok para alejarse del estrés.



Sin embargo, Elena Cuétara, la directora de una escuela primaria perdió su empleo debido a un TikTok que publicó.



En el clip, que solo dura unos segundos, se puede ver a la directora imitando la actitud de Paulina Rubia en un video en el que aparentemente "la chica dorada" está bajo los efectos de las drogas.

Despeinada, con el maquillaje corrido, imitando el acento español, al lado de una botella de licor y una línea blanca, simulando cocaína, causó revuelo.



El video se viralizó rápidamente en redes sociales y llegó a los padres de la escuela que dirigía.



"El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, contó la profesora.

