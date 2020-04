El Pentágono publica y reafirma la veracidad de tres videos de ovnis

El Pentágono determinó que la publicación autorizada de estas grabaciones no clasificadas 'no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta a las investigaciones posteriores'. Foto: AFP

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- Tras muchos años especulando si los humanos estamos solos, o si hay vida alienígena, el Pentágono de Estados Unidos ha terminado por desvirtuar las suposiciones, tras hacer públicos tres videos de avistamientos extraterrestres captados por militares estadounidenses.

VEA: Dos asteroides amenazan con acercarse a la Tierra en mayo



En septiembre de 2019, la Armada de Estados Unidos reconoció la veracidad de las filmaciones, pero no fue hasta ahora que el organismo de Defensa estadounidense ha decidido publicarlos reafirmado que los eventos sí sucedieron.



Los videos, titulados 'FLIR.mp4', 'GOFAST.wmv' y 'GIMBAL.wmv', fueron publicados en la página de la Ley de Libertad de Información de la Armada estadounidense. Las imágenes muestran lo que el Pentágono califica en su comunicado como "fenómenos aéreos no identificados" que se mueven rápidamente mientras son grabados con cámaras infrarrojas.



ADEMÁS: Arcoíris invertido se proyecta en el cielo de Italia durante cuarentena

El comunicado que acompañó la publicación aclaró que tras"una revisión exhaustiva", el Pentágono determinó que la publicación autorizada de estas grabaciones no clasificadas "no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados".