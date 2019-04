Asma Aziz, la mujer que fue torturada y rapada por negarse a bailar para su esposo y sus amigos

ISLAMABAB, PAKISTÁN.- Una mujer paquistaní fue golpeada y rapada por negarse a bailar para su esposo y sus amigos. La fémina, identificada como Asma Aziz, publicó a través de las redes sociales el abuso del que fue víctima.



En el video aparece con la cabeza rapada y con múltiples moretones en su rostro. Al hacer su denuncia pública aseguró que su marido la había torturado por negarse a bailar para él y sus amigos. Aunque Mian Faisal, su esposo, lo negó todo, él ya está bajo custodia policial.

"Él me pega, me encierra, me quiebra los teléfonos", dijo la mujer en su relato.

El caso generó preocupación en Pakistán y llevó a que algunos grupos urgieran a las autoridades a tomar medidas.





Acciones policiales

En el video publicado el pasado 26 de marzo, Asma Aziz, visiblemente emocionada, aseguró expresó: "Me quitó la ropa frente a los empleados. Ellos me sujetaron mientras me rapó el pelo y lo quemó. Mi ropa tenía sangre. Me ataron a una tubería y me colgaron del ventilador".



La mujer dijo que acudió a la policía para presentar la denuncia, pero aseguró que las autoridades retrasaron el procedimiento (un extremo que los agentes policiales niegan), explicando que tras su visita un equipo policial fue a su vivienda pero estaba cerrada y los trabajadores del edificio les impidieron entrar a las instalaciones.

La policía solo actuó después de que el video llamara la atención del viceministro del Interior, Sheheryar Afridi, que ordenó a los agentes registrar la denuncia.

Un informe médico preliminar concluyó que Asma Aziz presentaba múltiples hematomas e inflamaciones, en los brazos, mejillas y alrededor de su ojo izquierdo.

Los abogados de la mujer pidieron que el caso fuera revisado bajo la ley antiterrorista, más estricta que el procedimiento criminal habitual.

En documentos presentados ante la policía, los abogados argumentaron que el caso causó "una gran preocupación e intranquilidad en la sociedad".

El esposo y supuesto abusador Mian Faisal dijo a la policía la semana pasada que su mujer comenzó a cortarse el pelo bajo la influencia de las drogas, y que él, que también consumió drogas, tan solo le ayudó a terminar el trabajo.

El caso provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos expresaron su indignación con los niveles de violencia de género en Pakistán.

La actriz y cantante Sanam Saeed fue una de las personas que alzó la voz en defensa de Asma Aziz.





While we are glad that strong and swift action has been taken against the torturers of Asma Aziz, we note with dismay the alarming rise in reported cases of violence against women. Systemic change to protect women is necessary. Action can’t only be taken on a case-by-case basis. pic.twitter.com/IQSOEpMUd9