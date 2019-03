Ayuwoki, el meme inspirado en Michael Jackson que causa terror en las redes sociales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una perturbadora imagen del fallecido cantante Michael Jackson ha causado terror en las redes sociales a niños y grandes que creen en su historia.



Este meme es una historia de terror que pretende asustar a quien la lee o sepa de ella. Según lo que se conoce, "Ayuwoki" aparece a las 3:00 de la mañana, la que se presume es la hora del diablo, y te susurra "hee hee".



Las personas en las redes sociales aseguran que debes dormirte antes de esa hora "diabólica" para no encontrarte con él y no morir del susto.



Su nombre "Ayuwoki" vendría de una burla de la frase "Annie, are you okay?" de la canción Smooth Criminal.



La imagen de Jackson deformado comenzó a salir hace 10 años y no es hasta ahora, que se reveló un documental sobre los abusos sexuales que habría cometido, que el "Ayuwoki" volvió a tomar auge en Internet.