Cinco datos que tienes que saber antes de ver Dragon Ball Super: Broly

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dragon Ball, dos palabras en las que se puede resumir la infancia de muchos hondureños, quienes esperaron con ansias el estreno de la nueva película de Akira Toriyama, llega para traer de vuelta a uno de los villanos más poderosos a los que se enfrentó Gokú en Dragon Ball Z, el poderoso Broly.

Por lo que, antes de que acudas al estreno de este tan esperado filme, te contamos un par de cosas que debes de saber para aclarar tu panorama de la película si no viste el anime completo.

Incluso si viste el anime te aclaramos dudas acerca del Ultra Instinto" en esta nueva batalla.

1.- Freezer está vivo y busca venganza.

Freezer al ayudar al universo 7 a ganar el torneo de la Fuerza, es recompensado por Wiss, el ángel y mentor del dios de la destrucción del universo 7, quien toma la decisión de revivirlo, como un regalo por parte del dios de la destrucción "Bills", lo que le permitió realizar su aparición en Dragon Ball Super "Broly".

2.- El sentido de las tres películas de Broly.

En esta nueva versión se trata de un borrón y cuenta nueva, debido a que todas las épicas películas de Broly en Dragon Ball Z, técnicamente no tiene influencia en esta versión.

3.- La Doctrina Egoísta

En los últimos capítulos de Dragon Ball Super pudimos ver a Gokú utilizando el "Migatte no Gokui", que por los momentos es la transformación más poderosa que posee este sayajín, sin embargo, esta técnica admirada por muchos aún no ha sido controlada y Gokú no puede utilizarla a su voluntad.

4.- ¿Quién es Broly?

Broly, el Super Sayajín Legendario es el enemigo en el film de Dragon Ball Super, quien ya cuenta con tres películas anteriores a esta. Broly es hijo del saiyajín Páragas, un guerrero de clase baja y nació el mismo día que Gokú.

5.- El contexto de la historia.

La película se basa en la continuación anime Dragon Ball Super, después del torneo de la Fuerza, seguido de esto Gokú y sus amigos regresan a la tierra para continuar con sus vidas.

